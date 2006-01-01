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Все, что вы хотели знать про Новый год Ёлка, под которой прячутся пода...23
Кофе и эксперты Что получится, если совместить опыт и прагматизм профессиональных дизайнеров интерьера, энергию ...Загородная недвижимость 317
Приглашаем на новоселье! Редакция журнала "Самарский коттедж" обрела новый дом!...Настоящий хозяин 70
Памятка для заказчика. Основные этапы строительства дома Рубрику представляет ССК "Алмаз-Гарант"...Строительство 170
№10(114) ноябрь’2016г.
Пейте хороший чай! Жаркое лето и живописная осень остались позади. Настала очередь ветреного и холодного ноября...Загородная жизнь 163
Сложные решения в основе уникальности Деревянный дом - классика жанра. Они уютные, теплые, экологичные, красивые. И надежные...Строительство 109
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Стиль современный, выдержанный Архитектурный облик малоэтажных пригородов формируют наши с вами менталитет и вкус....Строительство 121
Выставка "InterioRoom 2016" С 17 по 20 ноября в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» пройдет главное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья ...Интерьер 159
Эко, вы тут поселились! Октябрьское утро. Хмуро и пасмурно, над городом навис густой, как сметана туман...Загородная жизнь 176
Идеальная баня Баня - это то самое место на приусадебном участке, где приятно находится в любое время года...Строительство 138
Сила загородного притяжения Лето катится к закату. И вот парадокс: еще вчера мы изнемогали от испепеляющей жары, а сегодня снова...Загородная жизнь 160
Уроки загородной гармонии от Ксении и Сергея Евсеевых Накануне дня строителя "Самарский коттедж" отправился в гости к профессиональным строителям - Сергею и Ксении Евсеевым...Загородная жизнь 286
"Мир без красок не просто сер, он беззащитен перед лицом природы" Заботясь о своем здоровье, мы предпочитаем создавать окружающую обстановку, используя...Строительство 189
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Дом на участке сложной конфигурации Участки сложной формы в первую очередь ставят вопрос наиболее рационального размещения...Строительство 271
Планируем участок под застройку В редакцию "Самарский коттедж" обратилась молодая пара, владельцы земельного участка...Строительство 230
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