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План коттеджных поселков Самары и области
Парижские зарисовки Перефразируя любимое кино, начнем так: в Самаре на улице идет снег, а в Париже проходит в...Интерьер 67
Кофе и эксперты Что получится, если совместить опыт и прагматизм профессиональных дизайнеров интерьера, энергию ...Загородная недвижимость 460
Приглашаем на новоселье! Редакция журнала "Самарский коттедж" обрела новый дом!...Настоящий хозяин 142
Памятка для заказчика. Основные этапы строительства дома Рубрику представляет ССК "Алмаз-Гарант"...Строительство 240
Пейте хороший чай! Жаркое лето и живописная осень остались позади. Настала очередь ветреного и холодного ноября...Загородная жизнь 220
№10(114) ноябрь’2016г.
Сложные решения в основе уникальности Деревянный дом - классика жанра. Они уютные, теплые, экологичные, красивые. И надежные...Строительство 171
Семинар "Дом из газобетона своими руками vs руками профессионалов" Компания "Газобетон63.ру" один из ведущих поставщиков газобетона в Самаре и Поволжье ...Строительство 107
Стиль современный, выдержанный Архитектурный облик малоэтажных пригородов формируют наши с вами менталитет и вкус....Строительство 180
Выставка "InterioRoom 2016" С 17 по 20 ноября в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» пройдет главное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья ...Интерьер 211
Эко, вы тут поселились! Октябрьское утро. Хмуро и пасмурно, над городом навис густой, как сметана туман...Загородная жизнь 222
Идеальная баня Баня - это то самое место на приусадебном участке, где приятно находится в любое время года...Строительство 186
Сила загородного притяжения Лето катится к закату. И вот парадокс: еще вчера мы изнемогали от испепеляющей жары, а сегодня снова...Загородная жизнь 192
Уроки загородной гармонии от Ксении и Сергея Евсеевых Накануне дня строителя "Самарский коттедж" отправился в гости к профессиональным строителям - Сергею и Ксении Евсеевым...Загородная жизнь 320
"Мир без красок не просто сер, он беззащитен перед лицом природы" Заботясь о своем здоровье, мы предпочитаем создавать окружающую обстановку, используя...Строительство 226
Звездный состав. Строительная компания "СПР-Групп" Мы уверены, что работать честно и качественно -выгодно. Бесплатные консультации. Реализация мечты...Строительство 256
Кровля "под ключ" Кровельные материалы на ваших объектах - комплексно и бесперебойно...Строительство 291
На крутом склоне Весьма интересный и сложный проект реализован специалистами компании "Алмаз-Гарант"...Строительство 296
Дом на участке сложной конфигурации Участки сложной формы в первую очередь ставят вопрос наиболее рационального размещения...Строительство 318
Планируем участок под застройку В редакцию "Самарский коттедж" обратилась молодая пара, владельцы земельного участка...Строительство 265
Современная классика Определение "современная классика" звучит несколько странно, не правда ли? Тем не менее...Обустройство. Ландшафт. 178
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