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План коттеджных поселков Самары и области
Кофе и эксперты Что получится, если совместить опыт и прагматизм профессиональных дизайнеров интерьера, энергию ...Загородная недвижимость 388
Приглашаем на новоселье! Редакция журнала "Самарский коттедж" обрела новый дом!...Настоящий хозяин 102
Памятка для заказчика. Основные этапы строительства дома Рубрику представляет ССК "Алмаз-Гарант"...Строительство 208
Пейте хороший чай! Жаркое лето и живописная осень остались позади. Настала очередь ветреного и холодного ноября...Загородная жизнь 198
Сложные решения в основе уникальности Деревянный дом - классика жанра. Они уютные, теплые, экологичные, красивые. И надежные...Строительство 144
№10(114) ноябрь’2016г.
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Стиль современный, выдержанный Архитектурный облик малоэтажных пригородов формируют наши с вами менталитет и вкус....Строительство 154
Выставка "InterioRoom 2016" С 17 по 20 ноября в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» пройдет главное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья ...Интерьер 187
Эко, вы тут поселились! Октябрьское утро. Хмуро и пасмурно, над городом навис густой, как сметана туман...Загородная жизнь 204
Идеальная баня Баня - это то самое место на приусадебном участке, где приятно находится в любое время года...Строительство 166
Сила загородного притяжения Лето катится к закату. И вот парадокс: еще вчера мы изнемогали от испепеляющей жары, а сегодня снова...Загородная жизнь 178
Уроки загородной гармонии от Ксении и Сергея Евсеевых Накануне дня строителя "Самарский коттедж" отправился в гости к профессиональным строителям - Сергею и Ксении Евсеевым...Загородная жизнь 302
"Мир без красок не просто сер, он беззащитен перед лицом природы" Заботясь о своем здоровье, мы предпочитаем создавать окружающую обстановку, используя...Строительство 209
Звездный состав. Строительная компания "СПР-Групп" Мы уверены, что работать честно и качественно -выгодно. Бесплатные консультации. Реализация мечты...Строительство 234
Кровля "под ключ" Кровельные материалы на ваших объектах - комплексно и бесперебойно...Строительство 278
На крутом склоне Весьма интересный и сложный проект реализован специалистами компании "Алмаз-Гарант"...Строительство 276
Дом на участке сложной конфигурации Участки сложной формы в первую очередь ставят вопрос наиболее рационального размещения...Строительство 300
Планируем участок под застройку В редакцию "Самарский коттедж" обратилась молодая пара, владельцы земельного участка...Строительство 254
Современная классика Определение "современная классика" звучит несколько странно, не правда ли? Тем не менее...Обустройство. Ландшафт. 165
Проектируем настроение Екатерина Егорова, арт-директор ООО "Фьюжн": - Лучшее место на земле - дом, в котором...Обустройство. Ландшафт. 154
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